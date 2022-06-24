МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Новый пакет военной помощи Киеву включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов, сообщает РИА Новости. Глава МИД Венгрии заявил о помощи в экспорте продовольствия с Украины

Также в новый пакет суммарной стоимостью $450 миллионов войдут 18 автомобилей для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, две тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".