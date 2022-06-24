МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Британский премьер-министр Борис Джонсон не исключил, что украинские беженцы в случае незаконного въезда в Великобританию могут быть высланы в Руанду, сообщает газета Guardian. Джонсон заявил, что в мире появляется усталость от темы Украины

Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежища, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации.

В четверг Джонсон посетил руандийскую столицу Кигали. В ходе визита его спросили, будут ли депортированы в Руанду украинцы, прибывшие в Британию нелегальным способом, например на лодке через Ла-Манш.

"Мы выдаем украинцам 130 тысяч виз, и у них есть по крайней мере два очень хороших маршрута для въезда. Но если вы приезжаете сюда нелегально.., я боюсь, что ответ будет таким: да, теоретически это может произойти", — заявил Джонсон, добавив, что считает такой вариант развития событий очень маловероятным.

Первая высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Однако рейс был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.