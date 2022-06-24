МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Реакция на украинский кризис стала второй ошибкой президента США Джо Байдена, ведущей к стратегическому унижению НАТО, заявил обозреватель Уильям Молони в материале для американского издания The Hill. СМИ: Турция устала от членства в НАТО

Первой ошибкой Байдена Молони считает "позорное бегство" Соединенных Штатов из Афганистана, которое потрясло НАТО и вызвало "серьезные сомнения в благоразумии, стабильности и надежности США как лидера свободного мира".

Обозреватель утверждает, что на фоне ситуации на Украине видны признаки того, что Соединенные Штаты ведут Североатлантический альянс к еще худшему поражению, которое вполне может завершиться драматической перестройкой геополитической структуры мира. При этом Молони отметил, что лидеры ФРГ, Франции, Италии и Румынии в ходе их недавнего визита в Киев не пообещали президенту Владимиру Зеленскому новых поставок тяжелого вооружения.