Американский обозреватель предсказал стратегическое унижение НАТО
Издание The Hill предсказало стратегическое унижение НАТО из-за провала Байдена на Украине
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Реакция на украинский кризис стала второй ошибкой президента США Джо Байдена, ведущей к стратегическому унижению НАТО, заявил обозреватель Уильям Молони в материале для американского издания The Hill.
Первой ошибкой Байдена Молони считает "позорное бегство" Соединенных Штатов из Афганистана, которое потрясло НАТО и вызвало "серьезные сомнения в благоразумии, стабильности и надежности США как лидера свободного мира".
Обозреватель утверждает, что на фоне ситуации на Украине видны признаки того, что Соединенные Штаты ведут Североатлантический альянс к еще худшему поражению, которое вполне может завершиться драматической перестройкой геополитической структуры мира. При этом Молони отметил, что лидеры ФРГ, Франции, Италии и Румынии в ходе их недавнего визита в Киев не пообещали президенту Владимиру Зеленскому новых поставок тяжелого вооружения.
https://1prime.ru/society/20220624/837279888.html
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