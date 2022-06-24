МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Высказывания редактора по вопросам обороны и главного обозревателя The Telegraph в области международных дел Кона Кофлина о том, что британской армии необходимо перевооружаться и готовиться к противостоянию с Россией, вызвали бурную критику со стороны читателей газеты. В Британии разочарованы позицией Парижа и Берлина по Украине

В своей статье Кофлин поддержал заявление начальника Генштаба Великобритании, генерала Патрика Сандерса, что британская армия должна быть готова к мобилизации в Восточную Европу, чтобы "победить Россию в бою".

В результате на статью Кофлина посыпались язвительные отклики в комментариях.

Читатель William Wallace предложил обозревателю самому отправиться на Украину: "Воинственная туфта Кона — та же глупая бравада, что и во времена Первой мировой. Если Кон так убежден, что российская армия — слабаки, то почему же он не отправится на Украину и не поможет с ними разделаться? Я готов скинуться на авиабилет. В одну сторону, конечно".

Пользователь NJ Ratnieks сыронизировал: "Ага, военные уже сверяют свой стратегических перечень гендерных местоимений и приводят их в боевой порядок".

"Да мы даже толпу безоружных мужиков в надувных лодках и ту остановить не можем", — саркастически пожаловался brian rice, намекая на беженцев, которые на лодках пересекают Ла-Манш.

"Нет, Кон, воевать с Россией напрямую мы не пойдем. Ни за какие коврижки. Если до этого дойдет, миру крышка. Хватит уже наяривать в барабаны войны", — отметил Charles Wilson.