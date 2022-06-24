МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Миллионер Стефан Эймер, занимавший 167-е место в списке самый богатых людей Франции, найден мертвым в Париже. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. Госдолг Франции вырос в первом квартале

"Стефан Эймер, глава крупнейшее сети медицинских лабораторий Biogroup, найден мертвым в Париже в возрасте 52 лет", — отмечается в издании.

Эймер занимал 167-е место в списке самых богатых людей Франции по мнению журнала Challenges. Его состояние оценивается в 600 миллионов евро.