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https://1prime.ru/society/20220624/837285060.html
СМИ: французского миллионера нашли мертвым в Париже
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Миллионер Стефан Эймер, занимавший 167-е место в списке самый богатых людей Франции, найден мертвым в Париже. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники... ПРАЙМ, 24.06.2022
общество , новости, франция, миллионеры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Миллионер Стефан Эймер, занимавший 167-е место в списке самый богатых людей Франции, найден мертвым в Париже. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
"Стефан Эймер, глава крупнейшее сети медицинских лабораторий Biogroup, найден мертвым в Париже в возрасте 52 лет", — отмечается в издании.
Эймер занимал 167-е место в списке самых богатых людей Франции по мнению журнала Challenges. Его состояние оценивается в 600 миллионов евро.