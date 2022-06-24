МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Пресс-служба Правительства России сообщила, что кабмин одобрил проект поправок в закон о приватизации государственного и муниципального имущества, а также рекомендовал внести его в Госдуму в установленном порядке. Счетная палата раскрыла данные о доходах от приватизации

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" позволит потенциальным покупателям снизить затраты на обслуживание заемных средств, необходимых для участия в приватизационных торгах (задаток).