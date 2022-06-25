МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Великобритания объявит войну России в случае казни английских наемников по приговору Верховного суда ДНР, говорится в материале британской газеты Express. В Британии рассказали о проблемах с покупками еды

Как сообщает издание, один из приговоренных наемников Эйден Аслин рассказал по телефону своей матери, что власти Великобритании не ведут переговоры с ДНР, а значит, его скоро казнят.

При этом Express предполагает, что в случае, если казнь действительно состоится, премьер-министр Борис Джонсон может пойти ва-банк, и "эта война примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет выхода". А если казни продолжатся, пишет издание, у Великобритании и всего коллективного Запада уже "не будет иного выбора, кроме как поднять ставки — больше оружия, больше санкций и, возможно, ударный самолет, о котором просил президент Зеленский".