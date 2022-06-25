МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Каждый пятый иногородний соискатель работы в России выбирает для трудоустройства Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития. Эксперты выяснили, сколько водителей разговаривают со своей машиной

"Почти 22% соискателей работы, задумывающихся о трудоустройстве в другом регионе России, выбирают Москву из-за комфортного климата, удобной городской среды и высоких зарплат. Об этом свидетельствуют данные опроса службы HeadHunter, проведенного среди более чем 2 тысяч респондентов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 49% респондентов в качестве главного преимущества столицы назвала комфортные климатические условия и хорошую экологию, 35% отметили удобную городскую среду, 24% – высокий уровень зарплат.

"По данным опроса HeadHunter, наибольшая доля соискателей, которые задумываются о переезде в Москву, зафиксирована в Санкт-Петербурге – 32%, Нижегородской и Новосибирской областях – 30% и 25% соответственно. Чаще всего столицу самым перспективным городом для работы называют юристы и IT-специалисты – по 29% опрошенных, а также специалисты по маркетингу, рекламе и PR – 28% респондентов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что, помимо Москвы, в число регионов, привлекательных для переезда, вошли Краснодарский край, который выбрали 16% опрошенных, Санкт-Петербург – 11%, Ленинградская область – около 6%.

Как отметил столичный министр, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, Москва – крупнейший город России с комфортными условиями для жизни и ведения бизнеса, с быстроразвивающейся экономикой, где постоянно создаются рабочие места.

"Столица предоставляет большие возможности для профессиональной реализации и давно стала центром притяжения специалистов со всей страны. По данным Росстата, в Москве работают 6,9 миллиона квалифицированных сотрудников – это 95% трудоспособного населения, при этом 3,6 миллиона человек – 47% – относятся к высококвалифицированным. Столица занимает первое место среди регионов России по доле высококвалифицированных кадров", – приводятся его слова в сообщении.