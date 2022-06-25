Некоторые предпенсионеры смогут подать заявление на перерасчет пособия по безработице
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. В аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщили по итогам заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), что лица предпенсионного возраста, признанные безработными на 31 декабря 2018 года, смогут подать заявление на повышенное пособие по безработице.
Участники заседания рассмотрели проект о назначении и выплате пенсий, который позволит исправить норму, препятствующую выплате пособия по безработице в максимальном размере гражданам предпенсионного возраста, признанным безработными до 1 января 2019 года.
"Перерасчет пособия по безработице будет осуществляться в заявительном порядке на основании заявлений граждан предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года", — сказано в сообщении.
В аппарате отметили, что сейчас размер пособия по безработице, начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышает восьми тысяч рублей, в то время, как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице может составлять до 11 280 рублей.
Участники заседания также рассмотрели проект о Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере. Новый инструмент позволит предоставлять меры соцзащиты автоматически. Платформа должна минимизировать количества документов, представляемых гражданами в различные организации, сократить сроки предоставления услуг, позволить перевести их в электронный вид.
Кром того, был согласован проект об электронном документообороте в сфере трудовых отношений.
https://1prime.ru/society/20220625/837293902.html