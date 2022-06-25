МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. В аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщили по итогам заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), что лица предпенсионного возраста, признанные безработными на 31 декабря 2018 года, смогут подать заявление на повышенное пособие по безработице. Россиянам рассказали, кому положена вторая пенсия

Участники заседания рассмотрели проект о назначении и выплате пенсий, который позволит исправить норму, препятствующую выплате пособия по безработице в максимальном размере гражданам предпенсионного возраста, признанным безработными до 1 января 2019 года.

"Перерасчет пособия по безработице будет осуществляться в заявительном порядке на основании заявлений граждан предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года", — сказано в сообщении.

В аппарате отметили, что сейчас размер пособия по безработице, начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышает восьми тысяч рублей, в то время, как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице может составлять до 11 280 рублей.

Участники заседания также рассмотрели проект о Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере. Новый инструмент позволит предоставлять меры соцзащиты автоматически. Платформа должна минимизировать количества документов, представляемых гражданами в различные организации, сократить сроки предоставления услуг, позволить перевести их в электронный вид.

Кром того, был согласован проект об электронном документообороте в сфере трудовых отношений.