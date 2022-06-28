МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках и упрощающий оформление таких участков в долевую собственность. Путин подписал закон о продлении дачной амнистии с 1 июля

Первоначальная редакция упрощала процедуру передачи земельных участков общего пользования в общедолевую собственность в рамках товариществ садоводов или огородников. Она исключала необходимость получать согласие всех собственников садовых или огородных участков, расположенных в границах товарищества, при принятии общим собранием его членов решения о такой передаче.

В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе допускающих использование садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Но для этого такая возможность должна быть предусмотрена градостроительным регламентом для территории, где расположен такой участок, либо выдано разрешение.

Поправками также допускается передача имущества общего пользования, расположенного в границах садоводства или огородничества, в собственность организаций, осуществляющих газо-, водо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение. Кроме того, членам некоммерческих организаций право приобрести до 1 марта 2031 года в собственность бесплатно без проведения торгов находящийся в государственной или муниципальной собственности садовый или огородный земельный участок предоставляется независимо от даты вступления в членство. Дачников предупредили о неожиданных летних штрафах

В целях снижения затрат товариществ садоводов и огородников законом совершенствуется процедура образования садовых и огородных земельных участков. При этом исключается необходимость образования таких участков на основании документации по планировке территории. А для садоводческих товариществ отменяется и обязанность разрабатывать проект планировки территории — необходимость разработки будет определяться общим собранием членов товарищества.

При этом закрепляется право товариществ садоводов и огородников проводить голосование не только очно, но и в дистанционной форме, а с 1 января 2023 года и через портал госуслуг. Это проще, удобнее и экономит время, поскольку высказать свое мнение можно будет оперативно, никуда не приезжая, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.