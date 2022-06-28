МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий возможность по-разному трактовать нормы, касающиеся компенсации владельцам изъятых и уничтоженных животных и продукции при распространении особо опасных болезней животных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин ввел налоговые вычеты для участников СЗПК

Закон направлен на устранение правовой неопределенности, выявленной Конституционным судом РФ (КС) в части определения и возмещения ущерба, причиненного собственнику животных и продукции животного происхождения, которые были у него изъяты и уничтожены при ликвидации очагов особо опасных болезней животных.

КС обратил внимание на противоречивую судебную практику. Так, в одних случаях суды исходили из того, что действующее законодательство не ставит выплату компенсации за изъятых животных и продукции в зависимость от соблюдения их собственником требований ветеринарных норм и правил, в других — допускают необходимость учета фактов нарушения таких требований. В связи с этим КС рекомендовал на законодательном уровне устранить выявленную им правовую неопределенность.

Закон предусматривает право собственника на возмещение ущерба в подобных случаях в размере, равном стоимости изъятых и уничтоженных животных и продукции животного происхождения, определенной на день, предшествующий дню принятия решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина). Эта компенсация выплачивается за счет средств бюджета соответствующего субъекта РФ.

Но если собственник или владелец животных нарушит требования законодательства в сфере ветеринарии на объектах, где выращивают и содержат животных, производят, хранят, перерабатывают и реализуют продукцию животного происхождения, что повлечет возникновение или распространение очагов особо опасных болезней животных на этих объектах, то размер компенсации может быть уменьшен или в возмещении ущерба откажут.

Перечень случаев, при которых размер возмещения ущерба может быть уменьшен или в возмещении может быть отказано, а также порядок уменьшения его размера, будет устанавливать правительство РФ. Таким образом, на стопроцентную компенсацию смогут рассчитывать аграрии, которые в полной мере соблюдают правила содержания животных и профилактики их заболеваний, пояснял ранее замглавы Минсельхоза России Иван Лебедев.