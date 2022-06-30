МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Призыв Владимира Зеленского исключить Россию из Совета безопасности ООН является самопрезентацией и попыткой заработать популистские очки. Об этом заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. Президент Индонезии во время визита в Киев предложил Зеленскому передать послание Путину

По его словам, украинские власти понимают, что Россию, как правопреемницу Советского Союза, исключить невозможно. "Это, с одной стороны, просто самопрезентация, попытка привлечь внимание к собственной фигуре, заработать дополнительные популистские очки у себя в стране, но и излишнее, в данном случае, напоминание о том, что Украина нуждается в какой-то там помощи и поддержке со стороны государств-спонсоров", — отметил политик.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что никакой реакции на призыв Украины исключить Россию из Совета безопасности ООН не будет. По его словам, это утверждение не имеет практического смысла, по этому не стоит реакции. Однако дальнейшие пропагандистские действия со стороны Киева вполне вероятны и возможны, добавил Медведев.

ЕС

Зампредседателя Совбеза России считает присвоение статуса кандидатов в Евросоюз Украине и Молдавии "опереточным" действием, направленным на то, чтобы "каким-то образом зацепить Россию".

По словам политика, страны-участницы сообщества не воспринимают эти государства всерьез.

Медведев также добавил, что в этой связи актуальна фраза экс-председателя правительства России Виктора Черномырдина: "А когда Украина вступит в ЕС". Он моментально ответил, совершенно не думая: "После Турции". А, говорят, когда Турция?— А Турция никогда".