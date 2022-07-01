МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Австралия добавила в список антироссийских санкций 16 человек, в том числе олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, детского омбудсмена Марию Львову-Белову и главу минсельхоза Дмитрия Патрушева, следует из данных федерального регистра страны. Австралия разморозит цены на электричество

Кроме того, санкции введены против министра строительства Ирека Файзуллина, министра транспорта Виталия Савельева, председателя правления банка Россия Михаила Клишина и гендиректора Росгеологии Сергея Горькова.

В список также попали Михаил, Роман и Игорь Путины, которых австралийские власти называют родственниками президента РФ.