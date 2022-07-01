Австралия добавила в список санкций 16 россиян, включая Кабаеву и Патрушева
Австралия добавила в список санкций 16 россиян, включая Кабаеву, Патрушева и Львову-Белову
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Австралия добавила в список антироссийских санкций 16 человек, в том числе олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, детского омбудсмена Марию Львову-Белову и главу минсельхоза Дмитрия Патрушева, следует из данных федерального регистра страны.
Кроме того, санкции введены против министра строительства Ирека Файзуллина, министра транспорта Виталия Савельева, председателя правления банка Россия Михаила Клишина и гендиректора Росгеологии Сергея Горькова.
В список также попали Михаил, Роман и Игорь Путины, которых австралийские власти называют родственниками президента РФ.
https://1prime.ru/society/20220701/837352566.html
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