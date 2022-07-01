В России вступают в силу новые правила оформления инвалидности
С 1 июля в России вступают в силу новые правила оформления инвалидности
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. В России с 1 июля вступают в силу новые правила оформления инвалидности, сообщают "Известия".
Согласно новым условиям, с июля пройти комиссию для подтверждения инвалидности можно будет как в очной, так и заочной формах. Выбирается форма на этапе подачи соответствующего заявления.
Если выбор пал на очную форму, процедура признания инвалидности будет проводиться или по месту медико-социальной экспертизы (МСЭ), или по месту пребывания гражданина — дома, в интернате, в медицинской организации или исправительном учреждении.
При заочной форме процедура оформляется на основании документации, которую в МСЭ направляет медицинская организация, в которой наблюдается человек.
https://1prime.ru/society/20220701/837353455.html
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