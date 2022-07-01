МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. В России с 1 июля вступают в силу новые правила оформления инвалидности, сообщают "Известия". Россиянам разъяснили новые правила покупки наличной валюты

Согласно новым условиям, с июля пройти комиссию для подтверждения инвалидности можно будет как в очной, так и заочной формах. Выбирается форма на этапе подачи соответствующего заявления.

Если выбор пал на очную форму, процедура признания инвалидности будет проводиться или по месту медико-социальной экспертизы (МСЭ), или по месту пребывания гражданина — дома, в интернате, в медицинской организации или исправительном учреждении.

При заочной форме процедура оформляется на основании документации, которую в МСЭ направляет медицинская организация, в которой наблюдается человек.