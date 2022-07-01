МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Заведующая офтальмологическим отделением ГКБ №15 имени О.М. Филатова столичного департамента здравоохранения Татьяна Елисеева рассказала в день изобретения солнцезащитных очков, что солнце сильнее повреждает глаза, когда человек носит дешевые пластиковые очки без УФ-защиты. Россияне стали чаще готовить мороженое дома летом

По ее словам, качественные очки могут быть и со стеклянными, и с пластиковыми линзами. При этом она также отметила, что не следует покупать солнцезащитные очки в тех торговых точках, где нельзя проверить подлинность фирмы-производителя. Врач добавила, что помимо этого, во многих магазинах оптики есть специальный прибор, на котором можно проверить степень защиты от УФ.

"Не приобретайте дешевые пластиковые очки неизвестного происхождения. Очень часто они не имеют ультрафиолетового фильтра. От этого повреждающее действие солнца усиливается. Это происходит из-за того, что под темными стеклами зрачок расширяется, и количество ультрафиолета, проникающего к глазу увеличивается", — подчеркнула Елисеева.

Она подчеркнула, что солнцезащитные очки должны обеспечивать защиту от УФ-излучения, а также защищать от синих высокоэнергетичных лучей, представляющих опасность для глаз.

Елисеева считает, что наиболее качественную защиту обеспечивает очковая оптика с 99% степенью защиты от ультрафиолета — с маркировкой UV 400, такие очки могут стоить достаточно дорого.

"Гораздо чаще можно встретить модели формата UV 380, которые задерживают до 95% УФ-лучей. Все остальные модели слабее защищают глаза от негативного воздействия ультрафиолета, даже если имеют затемненные стекла. В любом случае степень защиты должна быть выше 50%", — рассказала она.

Собеседница агентства уточнила, что степень затемнения и степень защиты от УФ — понятия разные. Очки с небольшой степенью затемнения могут быть со 100% защитой от УФ, но некомфортными при использовании людьми с высокой светочувствительностью сетчатки. Степень затемнения влияет исключительно на яркость восприятия изображения и комфорт ношения оптических изделий.