МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Пенсионный фонд сообщил на своем официальном сайте, что отдельные социальные пособия поступят россиянам в повышенном размере. Россияне досрочно получат социальные пособия за июнь от Пенсионного фонда

Это связано с проведенной в прошлом месяце индексацией прожиточного минимума, исходя из которого определяется размер некоторых выплат, отметили в фонде.

Индексация коснулась прежде всего ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. В зависимости от установленной суммы пособия: 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе – материальная поддержка семей выросла в среднем до 6,75 – 13,5 тысяч рублей в месяц, уточнили в ведомстве.

Увеличенные выплаты также получат беременные женщины, которым назначено ежемесячное пособие, в зависимости от региона проживания пособие выросло до 6,3 – 17,3 тысячи рублей в месяц, отметили в фонде.

Согласно стандартному графику, выплата социальных пособий за предыдущий месяц осуществляется в новом месяце. Средства перечисляются через банк или через организацию почтовой связи, пояснили в ПФР.