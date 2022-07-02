Сенатор Башкин заявил, что вопрос о карантине из-за распространения оспы обезьян не стоит
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Сенатор Александр Башкин заявил в субботу РИА Новости, что вопрос о введении в России карантина или ограничения авиасообщения с другими странами из-за оспы обезьян не стоит.
Ссылаясь на пример коронавируса, Башкин отметил, что ограничение авиасообщения или визовые затруднения могут замедлить распространение инфекции, но не смогут ее остановить.
"На мой взгляд, необходимости в карантине для россиян из-за оспы обезьян нет", — считает он.
Сенатор обратил внимание на то, что из более пяти тысяч заболевших летальный исход был зафиксирован у одного пациента из-за ослабленного иммунитета.
Он также добавил, что в связи с распространением инфекций вопросы возникают к деятельности американских биолабораторий по всему миру. "Учитывая, что исследования в них идут на средства Пентагона, а не Минздрава, высокий уровень сомнений в назначении этих исследований, (не предназначены ли они — ред.) для нанесения ущерба", — сказал Башкин.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила РИА Новости, что риск появления оспы обезьян в европейском регионе высок из-за вспышки в нескольких новых странах.
https://1prime.ru/society/20220702/837367228.html