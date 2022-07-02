МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Сенатор Александр Башкин заявил в субботу РИА Новости, что вопрос о введении в России карантина или ограничения авиасообщения с другими странами из-за оспы обезьян не стоит. В ВОЗ оценили необходимость массовой вакцинации от оспы обезьян

Ссылаясь на пример коронавируса, Башкин отметил, что ограничение авиасообщения или визовые затруднения могут замедлить распространение инфекции, но не смогут ее остановить.

"На мой взгляд, необходимости в карантине для россиян из-за оспы обезьян нет", — считает он.

Сенатор обратил внимание на то, что из более пяти тысяч заболевших летальный исход был зафиксирован у одного пациента из-за ослабленного иммунитета.

Он также добавил, что в связи с распространением инфекций вопросы возникают к деятельности американских биолабораторий по всему миру. "Учитывая, что исследования в них идут на средства Пентагона, а не Минздрава, высокий уровень сомнений в назначении этих исследований, (не предназначены ли они — ред.) для нанесения ущерба", — сказал Башкин.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила РИА Новости, что риск появления оспы обезьян в европейском регионе высок из-за вспышки в нескольких новых странах.