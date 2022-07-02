МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила в интервью РИА Новости, что массовой вакцинации против оспы обезьян сейчас не требуется, при этом рассматривается вопрос о вакцинации контактировавших или уязвимых лиц в отдельных ситуациях. В Совфеде оценили необходимость ввода карантина в России из-за оспы обезьян

По словам Вуйнович, меры, рекомендованные комитетом ММСП (членом которого является Россия), включают усиленное наблюдение, гигиену, изоляцию заболевших и контактировавших с ними лиц.

"В настоящее время массовая вакцинация не рекомендуется, однако рассматривается вопрос о вакцинации контактировавших или уязвимых лиц в определенных ситуациях", — сказала она.

За последнее время в 51 стране мира выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.