МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры подготовил ко второму чтению законопроект, который запретит физическим лицам вывозить с Камчатки самолетами больше 10 килограммов красной икры непромышленного производства на человека за один рейс. В России в этом году не ожидают дефицита красной рыбы и икры

На рассмотрение Думы законопроект планируется вынести 5 июля.

Документ, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым, разработан для проведения в Камчатском крае эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых рыб (красной икры) непромышленного изготовления. Эксперимент призван противодействовать провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.

Согласно подготовленной ко второму чтению редакции, эксперимент планируется провести с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года, установив запрет на перевозку гражданами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже и в ручной клади более 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления без маркировки на одного человека за один рейс.

При этом правительство РФ должно будет установить "порядок обеспечения соблюдения запрета в период проведения эксперимента", а также определить уполномоченные федеральные органы и порядок их взаимодействия с органами госвласти Камчатского края и организациями. Правительство Камчатского края ежегодно до 20 апреля должно будет представлять в кабмин РФ отчет о ходе и результатах эксперимента.

Поскольку по ряду норм были разногласия между Минтрансом, Минсельхозом и ФСБ, положения, касающиеся обязанностей авиаперевозчиков и действия служб безопасности аэропортов в рамках эксперимента в отношении перевозимой авиапассажирами красной икры, ко второму чтению поправками предлагается исключить из текста законопроекта.

Камчатский край является лидером по вылову тихоокеанских лососей и производству рыбной продукции, в том числе красной икры, напоминают авторы законопроекта, замечая также, что незаконный оборот этих ресурсов остается одной из наиболее актуальных проблем рыбохозяйственной отрасли края. Кроме того, отсутствие правовых норм, регламентирующих перевозку красной икры в личном багаже, создает условия для транспортировки браконьерской продукции в промышленных масштабах, отмечают разработчики.