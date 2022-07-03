МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Число россиян, которым для комфортной жизни нужен заработок более 100 тысяч рублей в месяц, за два года выросло вдвое — такую сумму хотят получать уже не 15,4%, а 32,5% граждан, показало исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россиянам объяснили, в каком месяце выгоднее всего брать отпуск в 2023 году

"Почти треть респондентов (32,5%) полагают, что для нормальной жизни нужно зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же (30%) считают, что хватит 70–100 тысяч рублей, а 25,9% оценили размер приемлемого дохода в 50–70 тысяч рублей", — выяснили специалисты, опросив 1500 человек по всей России.

Два года назад результаты аналогичного исследования были иными. Тогда сумму более 100 тысяч рублей назвали всего 15,4% респондентов, то есть в два раза меньше, чем сейчас. Четверть опрошенных (25,1%) ответили, что для нормальной жизни необходимо зарабатывать 70–100 тысяч рублей, а самая большая категория респондентов (31,6%) остановилась на оценке в 50–70 тысяч рублей.

Существенно изменилась и доля самых скромных в своих оценках респондентов, кого устраивает доход ниже 35 тысяч рублей в месяц. В июне 2022 года она составила всего 2,5% среди участников исследования, тогда как в 2020 году была в 2,5 раза больше – 6,1%.