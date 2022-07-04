МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Оформление цифровой карты болельщика, необходимой для посещения матчей Российской премьер-лиги и финала Кубка России, начнется в понедельник на портале "Госуслуг". Россияне смогут заключать договоры по газификации через госуслуги

По сообщению Минцифры России, болельщики будут пользоваться картой для посещения домашних матчей РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи. К концу 2022 года к системе подключатся остальные города, где находятся клубы-участники Российской премьер-лиги: Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж. Карту должны будут иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ.

Подать заявление на оформление карты можно в МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы РПЛ.