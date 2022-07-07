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В Госдуму внесли проект об установлении 8 июля выходным днем
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В Государственную думу внесли проект закона об установлении Дня семьи, любви и верности нерабочим. Документа размещен в думской электронной базе. "Законопроект направлен на... ПРАЙМ, 07.07.2022
общество , экономика, новости, госдума, выходные
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В Государственную думу внесли проект закона об установлении Дня семьи, любви и верности нерабочим. Документа размещен в думской электронной базе.
"Законопроект направлен на отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым Кодексом Российской Федерации общего количества таких дней", — уточняется в пояснительной записке.
Президент России Владимир Путин в конце июня подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности "в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи". После этого думский комитет по вопросам семьи подготовил проект об установлении 8 июля нерабочим днем.