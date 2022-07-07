МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В Государственную думу внесли проект закона об установлении Дня семьи, любви и верности нерабочим. Документа размещен в думской электронной базе. Госдума разрешила регулировать трудовые отношения при спецмерах

"Законопроект направлен на отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым Кодексом Российской Федерации общего количества таких дней", — уточняется в пояснительной записке.

Президент России Владимир Путин в конце июня подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности "в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи". После этого думский комитет по вопросам семьи подготовил проект об установлении 8 июля нерабочим днем.