МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Красногвардейский районный суд продлил на 72 часа срок задержания бывшему директору Фонда защиты прав дольщиков Ленобласти Александру Горшеневу, обвиняемому в растрате и коммерческом подкупе, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Счетная палата указала на нерешенные проблемы обманутых дольщиков

"Срок задержания Горшеневу продлен по ходатайству следователя", — сообщили в пресс-службе.

Следователи установили факт растраты из бюджета РФ Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленинградской области. Следствием установлено, что в 2020-21 годах должностные лица фонда, реализуя федеральную субсидию на сумму более 1,9 миллиарда рублей, организовали и обеспечили заключение договоров с рядом коммерческих организаций по заведомо завышенной стоимости в размере около 100 миллионов рублей при фактической стоимости около 36 миллионов рублей.

В пресс-службе судов Петербурга добавили, что в ходатайстве об аресте Горшенева следствие указывает, что имел место и коммерческий подкуп за незаконные действия в интересах ООО "ИЦ Стройэксперт" за выполнение обследований и изысканий по ЖК "Город детства", разработку проектно-сметной документации по ЖК "Шотладия", а также по ЖК "Яркий" по завышенным суммам.