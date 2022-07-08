МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Глава международного комитета британской палаты общин Том Тугендхат заявил, что будет выдвигаться на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании. Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьера Великобритании

Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

"Я уже служил — сначала в армии, а теперь в парламенте. Теперь я надеюсь снова ответить на призыв в качестве премьер-министра. Пришло время начать с чистого листа. Пришло время для обновления", — написал 49-летний политик в колонке для газеты Telegraph.

Том Тугендхат — сын судьи Высокого суда сэра Майкла Тугендхата и его жены-француженки Бландин де Луан. В качестве военного он участвовал в иракской и афганской кампаниях и дослужился до звания подполковника. У Тугендхата двойное гражданство Британии и Франции.