МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российские мамы чаще совершают покупки для детей, однако отцы тратят при этом большие суммы денег, к таким выводам пришли аналитики кошелька ЮMoney и холдинга Rambler&Co. В ПФР рассказали, куда россияне тратят маткапитал

"В России матери ежемесячно делают на 10% больше покупок для своих детей, чем отцы, при этом мужчины чаще тратят крупные суммы. В январе-феврале этого года детские товары покупали на 64% чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года", — показало исследование с участием 4887 респондентов.

Большая часть опрошенных отцов (40%) покупают что-то по просьбе своих детей. Ежемесячно это делают 38%, только по праздникам — 13%, раз в год — 5%. Ещё 4% совершают покупки для ребёнка раз в полгода. Чаще всего отцы приобретают одежду и обувь — на эти категории приходится 59%.

Как выяснилось по итогам исследования, матери обычно более прагматичны — по просьбе ребёнка совершают покупки 29% опрошенных, то есть на 11% меньше, чем среди мужчин. Доли покупок по праздникам и раз в год у матерей и отцов — 12% и 5% соответственно.