Эксперты выяснили, как мамы и папы предпочитают тратить деньги
Эксперты выяснили, что мамы чаще делают покупки для детей, отцы чаще тратят большие суммы
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российские мамы чаще совершают покупки для детей, однако отцы тратят при этом большие суммы денег, к таким выводам пришли аналитики кошелька ЮMoney и холдинга Rambler&Co.
"В России матери ежемесячно делают на 10% больше покупок для своих детей, чем отцы, при этом мужчины чаще тратят крупные суммы. В январе-феврале этого года детские товары покупали на 64% чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года", — показало исследование с участием 4887 респондентов.
Большая часть опрошенных отцов (40%) покупают что-то по просьбе своих детей. Ежемесячно это делают 38%, только по праздникам — 13%, раз в год — 5%. Ещё 4% совершают покупки для ребёнка раз в полгода. Чаще всего отцы приобретают одежду и обувь — на эти категории приходится 59%.
Как выяснилось по итогам исследования, матери обычно более прагматичны — по просьбе ребёнка совершают покупки 29% опрошенных, то есть на 11% меньше, чем среди мужчин. Доли покупок по праздникам и раз в год у матерей и отцов — 12% и 5% соответственно.
https://1prime.ru/society/20220708/837420767.html
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