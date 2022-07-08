МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. О пожеланиях к новому премьер-министру Великобритании рассказал информагентству Reuters российский посол в Лондоне Андрей Келин. Парламентарий Тугендхат поборется за пост премьера Британии

По его словам, Россия хотела бы, чтобы новый премьер-министр Великобритании занимал менее воинственную позицию по отношению к Москве.

"Конечно, мы бы предпочли кого-то, кто не будет таким враждебным или воинственным", — сказал посол.

Оценивая деятельность нынешнего премьера Бориса Джонсона, Келин отметил, что тот "слишком много внимания уделял геополитической ситуации, Украине" и оставил "сильно позади" свою страну, граждан, состояние экономики, что в итоге и привело к его отставке.