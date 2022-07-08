МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Соратники британского премьер-министра Джонсона отвернулись от него после того, как он решил раздеться перед ними по пояс, предположил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Сенатор обвинил страны Запада в плутовстве при покупке российского газа

Он напомнил, что ранее из кабмина уволились 50 человек, после чего предположил: "По всей вероятности, Джонсон решил показать им, насколько он крут, и продемонстрировал свои грудные мышцы, как собирался на саммите G7. Вот они и побежали в шоке и трепете".