Пушков назвал "истинную" причину отставки Джонсона
Сенатор Пушков назвал тягу премьера Джонсона к полуголым фотосессиям причиной его отставки
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Соратники британского премьер-министра Джонсона отвернулись от него после того, как он решил раздеться перед ними по пояс, предположил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Он напомнил, что ранее из кабмина уволились 50 человек, после чего предположил: "По всей вероятности, Джонсон решил показать им, насколько он крут, и продемонстрировал свои грудные мышцы, как собирался на саммите G7. Вот они и побежали в шоке и трепете".
https://1prime.ru/society/20220708/837421861.html
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