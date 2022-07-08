МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Смертность в России в мае снизилась на 9,4% в годовом выражении, рождаемость — на 2,7%, свидетельствуют данные Росстата. Цены на газ в Европе снизились в пятницу почти на восемь процентов

По данным ведомства, в мае умерли 147 тысяч человек против 162,3 тысячи человек в мае 2021 года. Родились в мае 103,8 тысячи младенцев против почти 106,7 тысячи в мае прошлого года.

Число умерших за январь-май также снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 3,9% (878,3 тысячи человек против 914,4 тысячи человек). Рождаемость за первые пять месяцев текущего года снизилась в годовом выражении на 5,5% (почти 524 тысячи новорожденных против 554,3 тысячи за аналогичный период 2021 года).

Таким образом, естественная убыль населения России в первые пять месяцев текущего года составила 354,4 тысячи человек против 360,1 тысячи человек за январь-май 2021 года.