Посольство России пообещало скоро ответить на "хамство и мракобесие" Канады
Посольство России пообещало ответить на "хамские" санкции Канады против СМИ и патриарха
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Посольство РФ в Канаде пообещало ответ на новые антироссийские санкции, которые сочло хамством и мракобесием.
"Ответ России на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать", — говорится в распространенном заявлении посольства.
Дипмиссия указала, что Канада санкциями против представителей СМИ демонстрирует нежелание слышать о ситуации вокруг Украины и страх перед правдой об этом.
"Столь неприкрытая цензура и ограничение свободы слова вновь подчеркивают тоталитарную суть канадского либерализма", — говорится в заявлении.
Включение в список патриарха Кирилла посольство назвало "беспрецедентным". "После этого Канада не имеет морального права считаться страной, где уважают права всех конфессий", — говорится в заявлении.
Канада в пятницу расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки 29 журналистов и 15 организаций из РФ, включая агентство Spuntik и телеканал RT, а также ряд других СМИ. Согласно опубликованному в пятницу списку, под новые санкции Канады попал и Владимир Михайлович Гундяев (патриарх Кирилл).
https://1prime.ru/society/20220709/837434767.html
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