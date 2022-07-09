МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Посольство РФ в Канаде пообещало ответ на новые антироссийские санкции, которые сочло хамством и мракобесием. Globe and Mail: Канада находится под давлением Украины

"Ответ России на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать", — говорится в распространенном заявлении посольства.

Дипмиссия указала, что Канада санкциями против представителей СМИ демонстрирует нежелание слышать о ситуации вокруг Украины и страх перед правдой об этом.

"Столь неприкрытая цензура и ограничение свободы слова вновь подчеркивают тоталитарную суть канадского либерализма", — говорится в заявлении.

Включение в список патриарха Кирилла посольство назвало "беспрецедентным". "После этого Канада не имеет морального права считаться страной, где уважают права всех конфессий", — говорится в заявлении.

Канада в пятницу расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки 29 журналистов и 15 организаций из РФ, включая агентство Spuntik и телеканал RT, а также ряд других СМИ. Согласно опубликованному в пятницу списку, под новые санкции Канады попал и Владимир Михайлович Гундяев (патриарх Кирилл).