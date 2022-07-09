МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Основная статья загородных трат у трети россиян приходится на ежегодное поддержание дачного дома, в тройку самых заметных также вошли расходы на сад и огород, выяснили специально для РИА Новости аналитики банка "Русский Стандарт". Дачникам рассказали, кому разрешат держать кур и кроликов

"Пора загородных хлопот в разгаре и, согласно опросу банка, самые большие траты у 30% респондентов здесь связаны с ежегодным поддержанием дачного дома. На втором месте — оплата систем жизнеобеспечения (септик, газ, вода, электричество, отопление) с показателем в 24%. Третье место — у расходов на уход за садом и огородом (23%)", — выяснили аналитики.

Поездка на дачу — привычная часть выходного дня в теплое время года у многих россиян. Исследование банка показало, что у 36% респондентов имеется свой дачный участок для отдыха и садовых работ. У 25% дачи нет, поэтому за своей порцией релаксации на свежем воздухе они ездят к родственникам, либо арендуют ее. Помимо этого, 21% респондентов также не имеют дачи, однако не исключают, что в будущем все же приобретут ее. И, наконец, оставшиеся 18% признались, что в душе они совсем не дачники.

На вопрос "Когда вы открываете дачный сезон?" большинство опрошенных дачников (22%) ответили, что с первым потеплением, чтобы не мерзнуть. В свою очередь 19% респондентов сообщили, что такой сезон у них круглый год. В то же время 15% начинают его ранней весной, независимо от погоды, 10% — уже летом, когда хорошая погода устоялась. У остальных 34% ответивших на этот вопрос нет дачи.

Кроме того, специалисты выяснили, что 50% опрошенных ими россиян предпочитают ездить за город в дачный сезон рано утром в субботу или ночью в пятницу, чтобы избежать пробок. В свою очередь 42% считают, что лучше всего не терять времени и отправляться на отдых сразу после рабочего дня в пятницу, а немного постоять в дороге для них — не проблема. И, наконец, лишь 8% дачников стараются выбраться на дачу в будние дни, кроме пятницы.