МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Мы привыкли, что алкогольные напитки могут храниться долго, памятуя, что чем выше выдержка вина или коньяка, тем они дороже. Однако после того, как напиток попал в бутылку и был укупорен, срок его "выдержки" перестает меняться. Агентство "Прайм" спросило у главного винодела "Фанагории" Юрия Узунова, как правильно хранить напитки в обычной квартире и стоит ли делать это годами. В России изобрели винный напиток, который поможет похудеть

"Существует несколько основных моментов, которые стоит учитывать при хранении вина дома. Во-первых, если вино укупорено пробкой, его необходимо хранить лёжа на боку, чтобы пробка имела контакт с напитком и таким образом исключалось ее пересыхание и попадание кислорода в продукт. Если вино укупорено винтовой пробкой, его можно хранить и вертикально. При этом температура хранения не должна превышать 16 градусов», — рассказал собеседник агентства.

Если говорить о хранении коньяков, то тут все зависит от материала, из которого изготовлена пробка. Если это пластик, можно хранить вертикально, если же укупорено пробкой, то также, как и вино, напиток следует хранить лёжа.

В идеале, советует технолог, купить винный шкаф. Он позволяет подобрать необходимые температурные режимы для хранения напитков.

Если говорить о том, как долго может лежать бутылка, то здесь многое зависит от сорта и крепости напитка.

"Десертные и крепкие вина можно хранить неограниченное количество времени, так как спирты, которые в них содержатся, являются сами по себе консервантами. Сухие вина нежелательно хранить больше 10 лет", — отметил собеседник.

Но для любого вина нужно помнить о сроке "работы" пробки — максимально он составляет 10 лет и, соответственно, если вы захотите хранить вино дольше, нужно будет делать его переукупорку для последующего хранения.

Сейчас в магазинах представлен и большой ассортимент вин, укупоренных винтовыми пробками. Эти вина могут храниться дольше, так как контакт с кислородом исключен. Так, во многих странах мира (Новой Зеландии, Чили, Южной Африке) ароматные вина, например, "Совиньоны" традиционно укупоривают винтовой пробкой.

Но всегда стоит помнить, что у вина, как и у человека есть юность, зрелость и старость. А это значит, что после определенного возраста напиток переходит в разряд коллекционных и уже не будет радовать столь же яркими органолептическими характеристиками, как в юности, подытожил Узунов.