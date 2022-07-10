В гонку за пост премьера Британии вступили экс-глава МИД Хант и экс-глава Минздрава Джавид
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид заявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Оба кандидата заявили о своих намерениях газете Telegraph.
"Я — единственный крупный кандидат, который не работал в правительстве Бориса Джонсона. Я указывал на то, что пошло не так задолго до любого из других основных претендентов, и я не защищал то, что нельзя оправдать. Поэтому, выбирая меня, Консервативная партия посылает сигнал тем избирателям о том, что мы прислушались к их опасениям и изменились. Это самое важное, что нам нужно сделать сейчас. Это для того, чтобы восстановить доверие", — заявил Хант.
"Я собираюсь выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра нашей великой страны. Я думаю, что за последние пару лет мы немного сбились с пути, пытаясь сделать немного того, немного этого. И люди, возможно, чувствуют, что не знают, что консерваторы на самом деле сделают для (них)", — заявил, в свою очередь, Джавид.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
https://1prime.ru/society/20220710/837438855.html