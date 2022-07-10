МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Заявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность ухода из политики, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьера Великобритании

"После серии поражений на довыборах в южных округах тори Джонсон решил, что не может форсировать довыборы в своем маргинальном избирательном округе Аксбридж и южный Райслип. Но два высокопоставленных источника сообщили, что сейчас он решает, пойти ли по стопам своей непосредственной предшественницы Терезы Мэй и остаться в палате общин, или уйти в отставку на следующих выборах", — говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что Джонсон может вернуться к публицистической деятельности и выступлениям, которые приносили ему доход до 2016 года. Один из источников заявил, что Джонсон раздумывает над этим в течение этих выходных. Пока неясно, принял ли Джонсон решение.

В пятницу биограф Джонсона Эндрю Гимсон заявил, что Джонсон может заработать в следующем году несколько миллионов фунтов за публичные выступления и написание книг.

Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.