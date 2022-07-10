МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Большинство россиян поддерживают идею возрождения советских брендов, наиболее целесообразным видится возвращение брендов по выпуску автомобилей, еды и напитков, одежды и обуви, а также парфюмерии и бытовой химии, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости. С Россией стали считаться по-настоящему, заявил Медведев

Российские власти после введения против страны западных санкций заявили о планах по возрождению некоторых российских автомобильных брендов — "Москвича", "Волги" и "Победы".

"Необходимым возрождать советские бренды на фоне ухода иностранных компаний из России считают 83% российских граждан. Речь идет в том числе о таких брендах, как "Москвич", "Волга" и "Победа" (автомобили), а также "Орск" (холодильники) и "Кама" (велосипеды). Около 12% граждан придерживаются противоположной точки зрения, остальные 5% затруднились с ответом", — сказано в исследовании, которое было проведено в июле среди пяти тысяч жителей всех регионов страны.

Сторонники возрождения советских брендов объясняют свое мнение тем, что это укрепит экономику за счет эффективного импортозамещения (так ответили 36% респондентов), поддержит отечественных предпринимателей (29%), предотвратит возможный дефицит товаров (22%), выведет на рынок качественную продукцию по доступной цене (13%).

Участники исследования считают наиболее целесообразным реанимировать бренды по выпуску автомобилей (так ответили 26% респондентов), еды и напитков (21%), одежды и обуви (15%), парфюмерии и бытовой химии (8%), бытовой техники и электроники (6%), самолетов (3%). Еще 12% выбрали вариант ответа "Другое". При этом 9% уверены, что советские бренды нужно возрождать во всех возможных отраслях.

Критики данной тенденции полагают, что реанимированные бренды не смогут конкурировать с современными торговыми марками в плане качества своей продукции — такой ответ дали 48% опрошенных из числа скептиков. По мнению 24% респондентов, лучше создавать новые бренды, чем возрождать те, которые не прошли проверку временем. Еще 17% не поддерживают эту тенденцию, поскольку у них остался неприятный опыт использования продукции советских брендов, а каждый одиннадцатый россиянин (11%) не верит в возможность полноценного возрождения советских торговых марок: есть риск, что это произойдет на словах, а не на практике.

Положительные ассоциации советские вещи вызывают у 62% участников исследования. По их словам, в СССР делали в основном надежные (такое определение дали 84% респондентов) и доступные по цене вещи (87%), которые служили нескольким поколениям (91%). У 30% опрошенных возникают нейтральные ассоциации при воспоминании о сделанных в СССР вещах, а у 8% – отрицательные.