МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Россиянам, выбирая в магазине вино в ценовом сегменте от 300 до 500 рублей, в первую очередь стоит обращать внимание на цвет напитка и год урожая — недорогие вина не должны быть старше трех лет, они лучше раскрываются в "молодости", сообщили РИА Новости в Роскачестве. Эксперт рассказал, стоит ли хранить бутылки с вином в квартире годами

"Большинство недорогих вин, как белых, так и красных, делаются по таким технологиям, которые позволяют вину лучше всего раскрыться именно в молодости. Для хранения подходят вина, выдержанные в бочках, которые, как правило, далеко не дешевы (точно дороже 500 рублей за бутылку). Если вину 3-5 лет, а оно еще не продалось за небольшие деньги, значит, в лучшем случае оно будет "уставшим" — неярким и не очень вкусным. А в худшем случае больше похожим на уксус, чем на вино", — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам экспертов, белые и розовые вина в прозрачном стекле больше подвержены воздействию солнечных лучей и быстрее "старятся" на полке магазина — поэтому важно обратить внимание на то, как вино выглядит в бутылке.

"Недорогое белое вино не должно быть желтоватым, похожим по цвету на пиво или растительное масло. Цвет качественного белого вина светло-желтый, даже слегка зеленоватый ("янтарными" могут быть только вина, сделанные по специальной технологии — "оранж", о чем обычно пишут на этикетках). Розовое вино должно быть именно розовым, а не рыжим, "кирпичным", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что также следует обращать внимание на пыль на бутылках. Так, на полке обычного магазина помещается не больше 5-6 бутылок одного вида, поэтому если бутылка, которая стоит ближе всего к покупателю, вся в пыли — это значит, что вино берут реже, чем раз в неделю, а это может быть сигналом к тому, что с ним что-то не так: если не с ценой, то с качеством.