МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан с распространением неопасного подштамма "омикрона", москвичам рекомендуется носить маски в закрытых общественных помещениях. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по COVID. В России подтвержден первый случай оспы обезьян

"Очередной подъем связан с распространением субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма "Омикрон". Регулярное секвенирование генома вируса в Москве показывает, что доля этих субвариантов доминирует в общей структуре заболеваемости в городе", — сказано в сообщении оперштаба в Telegram-канале соцкомплекса столицы.

В оперштабе отметили, что рост заболеваемости в Москве начался, как и в большинстве европейских стран, при этом уровень заболеваемости в столице России на сегодня держится ниже, чем в Европе.

Так, за прошедшую неделю базовая планка заболеваемости в Москве была самая низкая за всю историю пандемии: количество новых случаев заболевания в Москве выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей.

Отмечается, что в большинстве случаев заболевание требует лечения, схожего с лечением классического ОРВИ. Это подтверждается уровнем госпитализаций, который на фоне такого подъема заболеваемости за тот же период вырос всего на 9%.