МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей сервис для организации видеоконференций Zoom за отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Depositphotos

"Zoom Video Communications, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа 1 миллион рублей", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Американская компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе оштрафована в России впервые.