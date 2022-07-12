МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей сервис для организации видеоконференций Zoom за отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Zoom Video Communications, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа 1 миллион рублей", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Американская компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе оштрафована в России впервые.
https://1prime.ru/society/20220712/837462213.html
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