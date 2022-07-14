МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Премьер Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства, об этом он сообщил на заседании Совета министров. Bloomberg: Италия опередила ФРГ в снижении зависимости от российского газа

"Хочу объявить вам, что этим вечером передам президенту республики заявление об отставке", — приводит его слова пресс-служба правительственного Дворца Киджи.

Ранее в четверг Сенат итальянского парламента выразил доверие правительству страны после того, как в голосовании отказался принять участие один из участников правящей коалиции — "Движение звезд" (Д5З).

"Сегодняшнее голосование в парламенте является очень значимым событием с политической точки зрения", — заявил Драги. По его словам, это означает, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет".