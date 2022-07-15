МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп сообщил американскому изданию, что принял решение относительно участия в выборах 2024 года и определяется с тем, когда о нем объявить. Трамп заявил, что США находятся в упадке

"Ну, мысленно я уже принял это решение, так что больше ничего на него не влияет. Лично я уже принял это решение", — цитирует Трампа журнал Intelligencer — New York.

Он отказался сообщить, каков его выбор, но выразил уверенность в победе в случае участия в ближайших президентских выборах.

"Смотрите, я чувствую большую уверенность в том, что выиграю, если решу участвовать", — сказал Трамп.

Он дал понять, что сейчас решает, когда объявить о принятом решении — до или после промежуточных выборов к конгресс, которые состоятся осенью.