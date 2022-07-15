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Трамп сделал заявление относительно выборов 2024 года
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Экс-президент США Дональд Трамп сообщил американскому изданию, что принял решение относительно участия в выборах 2024 года и определяется с тем, когда о нем объявить. "Ну,... ПРАЙМ, 15.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп сообщил американскому изданию, что принял решение относительно участия в выборах 2024 года и определяется с тем, когда о нем объявить.
"Ну, мысленно я уже принял это решение, так что больше ничего на него не влияет. Лично я уже принял это решение", — цитирует Трампа журнал Intelligencer — New York.
Он отказался сообщить, каков его выбор, но выразил уверенность в победе в случае участия в ближайших президентских выборах.
"Смотрите, я чувствую большую уверенность в том, что выиграю, если решу участвовать", — сказал Трамп.
Он дал понять, что сейчас решает, когда объявить о принятом решении — до или после промежуточных выборов к конгресс, которые состоятся осенью.