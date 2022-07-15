МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Странам Евросоюза нужно приготовиться к продолжению волны отставок глав государств и существенным политическим сложностям, заявил в беседе с Lenta.ru председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. Bloomberg узнал о планах Евросоюза по новым антироссийским санкциям

По его мнению, в скором времени могут начаться волнения в балтийских республиках, "отчаянно" пытающихся продемонстрировать Соединенным Штатам свою лояльность, но при этом, по сути, ставящих на кон собственное благосостояние.

"Потрясения будут в Италии, Испании, Северной Европе и прежде всего в Великобритании, где мы ждем нового премьера", — спрогнозировал политолог, подчеркнув, что ближайший и самый серьезный вызов представляют собой осенние промежуточные выборы в Конгресс США.