МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры, заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Минфин Белоруссии обвинил агентство Fitch в субъективности

"Действительно, Белоруссия уже официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена", — заявил Чжан Мин.

По его словам, это демонстрирует, что Минск пришел к выводу о том, что ценности и принципы ШОС соответствуют ценностям Белоруссии.

Ранее и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов сообщил, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему в члены ШОС.

Очередной саммит ШОС пройдет в сентябре в Самарканде.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.