МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Москва заняла первое место среди городов-миллионников РФ по "индексу" шаурмы на июль 2022 года — на месячную зарплату жители столицы могут купить 406 порций этого блюда, говорится в исследовании, которым геосервис 2ГИС поделился с РИА Новости. Названы российские города - лидеры по несчастным случаям и болезням

В своем материале аналитики ввели понятие "индекс" шаурмы — показатель отражает, сколько шаурмы можно купить на месячную зарплату. Как пояснили агентству в сервисе, данные о средней зарплате регионов были взяты из материалов Росстата. Кроме того, рейтинг был составлен на основе медианной стоимости существующих ценников, а не их среднего арифметического значения, всего было проанализировано более 5790 заведений общепита.

"Победила Москва — при средней зарплате в 121 тысячу рублей и шаурме по 298 рублей можно купить 406 порций жареного на гриле мяса в лаваше. На второе место вышел Красноярск, опередив Петербург — в самом восточном из российских миллионников на среднюю зарплату можно купить 319 порций, а в Северной столице — 302", — говорится в сообщении.

Специалисты уточнили — несмотря на то, что средняя зарплата по Росстату в Красноярском крае ниже, чем в Санкт-Петербурге (67 тысяч рублей против 81 тысячи), Красноярск вышел на первое место из-за более низкой стоимости шаурмы — 210 рублей. В топ-5 также вошли Екатеринбург ("индекс" шаурмы составил 257) и Челябинск, где на месячную зарплату россияне могут купить 233 шаурмы, стоимость блюда составляет лишь 200 рублей.

Исследование также показало, что самую вкусную шаурму готовят в Самаре. "Самая высокая средняя оценка заведений с шаурмой зафиксирована не в Петербурге, а в Самаре — 3,8 балла из 5 возможных", — отметили в сервисе.