МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Почти половина россиян считают важным повышение привлекательности рабочих профессий для новых промышленных достижений, говорится в исследовании холдинга Rambler&Co, проведённом ко Дню металлурга. Исследование выявило самые популярные профессии среди самозанятых

"Для новых промышленных побед участники опроса предлагают следующее: 45% считают, что нужно повышать престиж рабочих профессий, 29% уверены, что производствам сейчас важны талантливые управленцы, пятая часть отметили необходимость модернизации с внедрением робототехники, 5% обратились бы за помощью к дружественным странам, а для 1% респондентов всё и так выглядит хорошо без всяких улучшений", — говорится в исследовании.

Вместе с тем, согласно исследованию, 80% считают интеллектуальный и физический труд одинаково важными.

Почти каждый второй из опрошенных (47%) сам работал на заводе, среди которых — 18% в советское время, 11% трудятся сейчас, а стаж 10% пришёлся на нулевые и десятые годы.

Бывшие и нынешние работники промышленности в основном уверены, что интеллектуальный и физический труд должен цениться одинаково (83%), впрочем 12% считают, что в 21 веке более важен интеллектуальный труд, и только 5% – что физический.

Респонденты, которые никогда не работали на заводах (53%), оценивают важность производительного труда почти так же – 81% среди них выступил за одинаковую ценность физических и интеллектуальных усилий, впрочем 15% выделили ум, а 4% – работу руками.

Исследование проводилось путём опроса на портале "Рамблер" охват составил почти 400 тысяч интернет-пользователей.