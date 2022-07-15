МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Мошенники начали под видом сотрудников IKEA предлагать помощь в создании заказа и даже скидку "сотрудников магазина", в итоге жертвы теряют деньги и делятся своими данными со злоумышленниками. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. IKEA приостановила оформление заказов в Москве и Петербурге

По словам Кузнецова, мошенники активизировались после объявления IKEA о распродаже перед закрытием. Злоумышленники под видом сотрудников магазина обращаются к покупателям в соцсетях и мессенджерах с предложением помочь в быстром и выгодном оформлении заказа.

Отмечается, что покупатель-жертва присылает мошеннику ссылку с реального сайта на товары, которые хочет купить. В ответ злоумышленник отправляет ссылку якобы на корзину магазина, в которой к стоимости заказа применена "скидка от работника". Пройдя по ссылке, жертва вводит реквизиты своей банковской карты, а также код из смс-сообщения, подтверждающий операцию перевода денежных средств на карту мошенника, а не покупку в магазине. В итоге покупатель остается и без товара, и без денег.

Кузнецов посоветовал использовать при покупке мобильное приложение официального приложения, поскольку его труднее взломать.