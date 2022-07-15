МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Сведения о лицах и их семьях, необходимые для выявления нуждающихся в соцзащите, до 1 января 2023 года ПФР будет формировать на основе данных ЗАГС, соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В ПФР напомнили, кто из россиян может "купить" себе стаж

"Установить, что до 1 января 2023 года сведения о физических лицах и родственных и (или)семейных связях физических лиц, необходимые для обеспечения процесса выявления граждан, нуждающихся в получении мер социальной защиты (поддержки), Пенсионный фонд РФ формирует на основании сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния", — говорится в тексте постановления.

Согласно документу, ПФР, федеральные органы исполнительной власти, участвующие во взаимодействии при обеспечении процесса выявления граждан, нуждающихся в соцзащите, должны до 1 мая 2023 года осуществить организационные и технологические мероприятия, обеспечивающие настройку и бесперебойную работу информсистем.