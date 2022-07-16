Сенатор сделал прогноз по развитию ситуации в Европе
Сенатор Пушков предсказал странам Евросоюза череду отставок и политических кризисов
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Государства Евросоюза ожидают отставки лидеров и политические кризисы, вызванные недовольством населения, чьи интересы европейские правительства не в состоянии защитить, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Этот прогноз сенатор сделал в связи с решением премьеров Великобритании Бориса Джонсона, Эстонии Каи Каллас и Италии Марио Драги выйти в отставку.
Пушков подчеркнул, что "подлинная причина у всех отставок одна: широкое недовольство работой премьеров, связанное с тем, что граждане ожидают от правительств рационального управления и соблюдения интересов общества, а не безумных решений в сфере энергетики и не менее безумных санкционных войн, которые бьют по экономикам ведущих их стран".
https://1prime.ru/society/20220716/837507846.html
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