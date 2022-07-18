МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале высказывание экс-премьера Великобритании Тони Блэра о завершении господства Запада и формировании биполярного или даже многополярного мира. Сенатор посчитала провальными планы США по нефти на Ближнем Востоке

Отметив, что Блэр был "инициатором агрессии против Ирака и Ливии, горячим сторонником поддержки джихадистов в Сирии, долго призывавшим всеми средствами навязывать миру "глобальный либеральный порядок", Пушков восхитился неожиданным "прозрением" и "признанием" экс-премьера, признавшего, что эра политического и экономического доминирования Запада завершается.

"Надо же, даже Тони Блэра пробрало: трудно не видеть то, что не видеть невозможно. Мир, по его словам, будет биполярным (США и Китай как два главных полюса) или многополярным", — написал Пушков. В заключение сенатор добавил, что экс-премьер "не сказал ничего нового", а главной мыслью сказанного Блэром стало то, что попытка Соединенных Штатов сохранить абсолютное доминирование в мире обречена на провал.