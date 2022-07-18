МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. НАТО представляет собой огромную угрозу развитию мира на планете, заявил в статье для газеты People's Daily глава Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван. В Канаде рассказали, как Путин "выстрелил" по НАТО

Он заявил о необходимости по всему миру проявлять бдительность в отношении деятельности НАТО и перечислил "семь смертных грехов" альянса.

Первым было указано явственное проявление расизма. Вторым грехом Ван назвал установку идеологии во главу угла. По его убеждению, Североатлантический альянс выступает стратегическим инструментом Соединенных Штатов, которые видят в Китае стратегического противника.

В-третьих, альянс неизменно игнорирует нормы международного права. В-четвертых, односторонность. Ван приводит в пример заявления НАТО, что блок ведет свою деятельность исключительно в соответствии с Уставом ООН, но в действительности потворствует США.

Также ВАН обвинил альянс в том, что он продвигает блоковую политику, распространяет менталитет холодной войны и в действительности отклоняется от изначального желания обеспечить безопасность в Северной Атлантике, участвуя в глобальной экспансии.