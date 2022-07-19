МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Члены британского парламента не поддержали вынесение вотума недоверия правительству подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, свидетельствуют данные голосования. The Telegraph рассказала о планах Бориса Джонсона на будущее

Трансляция велась на сайте британского парламента.

Против проголосовали 349 парламентариев, 238 высказались за. Большинство мест в палате (358 из 650) сейчас принадлежит консерваторам, которых возглавляет Джонсон.

Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в Лейбористской партии заявил, что Джонсон сам запросил голосование по вотуму доверия правительству. ITV назвал такое явление "необычным", поскольку голосование будет проходить по предложению самого правительства. Это может дать Джонсону последний шанс защитить свою репутацию перед членами парламента после "бурных событий", которые привели к его отставке на фоне обвинений во лжи и нарушении правил, подчеркивается в сообщении телеканала.

Перед этим Лейбористская партия запрашивала проведение голосования по вотуму доверия правительству и Джонсону. Офис премьера этот запрос отклонил, заявив, что лейбористы "играют в политические игры" и это нерациональное использование "парламентского времени", так как Джонсон уже сам заявил о своей отставке.

Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.