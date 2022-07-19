МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. ВТБ в июне выявил около 7 тысяч мошеннических страниц, имитирующих банковские сайты, это почти в 10 раз превышает показатель мая, сообщила пресс-служба кредитной организации. Сбербанк назвал популярные у мошенников схемы для обмана россиян

"В июне специалисты ВТБ выявили около 7 тысяч мошеннических страниц, имитирующих банковские сайты. Это почти в 10 раз превышает показатель мая и в 2,5 раза – всех предыдущих месяцев этого года", — говорится в сообщении.

Всего в первом полугодии ВТБ выявил почти 10 тысяч фишинговых и мошеннических ресурсов, более 70% из которых – в июне. Вторым наиболее популярным месяцем у мошенников стал апрель, но тогда число найденных ресурсов составило лишь около 1 тысячи, выяснили в банке.

При этом минимальную активность злоумышленники продемонстрировали в марте, когда число обнаруженных ресурсов не превысило 100 – этот показатель оказался вдвое ниже даже традиционно спокойного января, сообщили в ВТБ.

"Мошенники распространяют ссылки на вредоносные сайты и приложения в соцсетях и мессенджерах, но в 95% случаев – на стандартных веб-ресурсах. При этом срок реагирования на подобные ресурсы в среднем не превышает 24 часов", — говорится в сообщении.

Злоумышленники постоянно адаптируют тематику фейковых страниц, ориентируясь на актуальные новости, например, новые социальные выплаты, консультации для развития своего бизнеса, инвестиционные программы, а также опросы за вознаграждения, рассказали в банке.

Чаще всего через фишинговые страницы аферисты собирают персональные данные клиентов – номера телефонов, серию и номер паспорта, СНИЛС. Нередко эта информация далее используется в рамках социальной инженерии. Кроме того, посетителям фейковых ресурсов часто предлагают заполнить платежную форму, чтобы получить банковские данные клиента: реквизиты карты, логин и пароль для входа в интернет-банк или мобильное приложение, указали в пресс-службе.